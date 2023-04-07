Глебов заступился за Песьякова, совершившего грубую ошибку в матче с «Краснодаром»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал неудачные действия голкипера команды Сергея Песьякова, приведшие к пропущенному мячу в полуфинальном матче пути регионов Кубка России против «Краснодара».

«Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.

Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались краснодарцы. «Ростов» вылетел из розыгрыша, а «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».