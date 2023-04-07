Стали известны причины, по которым «Реал» отказался от идеи приобрести Беллингема

Мадридский «Реал» не будет приобретать у дортмундской «Боруссии» английского полузащитника Джуда Беллингема.

По информации Relevo, в клубе, во-первых, опасаются того, что футболист не сможет быстро адаптироваться в новой команде, а, во-вторых, не готовы платить за него 100 миллионов евро. Именно такие отступные требуют за свою восходящую звезду «шмели».

Напомним, ранее пресса активно сватала 19-летнего англичанина в «Ливерпуль». На его покупке настаивает лично наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

В текущем сезоне Беллингем провел 35 матчей, в которых забил девять мячей.