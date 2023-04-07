Воспитанник «Зенита» рассказал, в чем российский футбол уступает американскому

Российский защитник Богдан Ведерников, воспитанник «Зенита», после окончания школы уехавший в США, рассказал в чем преимущество американских футболистов.

«Даже после академии «Зенита» в США я набрал 10 кг чистой мышечной массы. И теперь, как ни странно, чувствую себя намного лучше — я быстрее и выносливее. В России много работают над выносливостью, но мало над силой и физической массой, а зря. По этому показателю мы серьезно уступаем и Штатам, и Европе», - приводит Sport24.ru слова футболиста.

Добавим, что в настоящий момент Ведерников выступает во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) в составе «Горных львов Колорадо-Спрингс».

За юношеский состав «Зенита» Ведерников успех провести девять матчей и не отличился результативными действиями.