Лэмпард обозначил свои цели на посту наставника «Челси»

Бывший капитан и главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, снова вставший у руля команды, обозначил свои цели на этом посту.

«Я приложу все усилия, чтобы привести команду туда, где я хочу ее видеть, и дать болельщикам команду, которой они будут гордиться. Если я могу быть здесь, если я смогу помочь клубу и мы сможем собраться вместе, сможем ощутить те дни и ночи на «Стэмфорд Бридж» и почувствовать энергию… Это то, что я здесь попытаюсь сделать», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «аристократов».

Напомним, ранее руководство «Челси» отправило в отставку Грэма Поттера за неудовлетворительные результаты. После 29 матчей команда с 39 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В то же время, «синие» продолжают выступление в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале они сразятся с мадридским «Реалом».