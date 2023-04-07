ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лэмпард обозначил свои цели на посту наставника «Челси»

Легенда «синих» призван спасти команду от провала.
07 апреля 2023 11:50
автор: Александр Шульгин

Бывший капитан и главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, снова вставший у руля команды, обозначил свои цели на этом посту.

«Я приложу все усилия, чтобы привести команду туда, где я хочу ее видеть, и дать болельщикам команду, которой они будут гордиться. Если я могу быть здесь, если я смогу помочь клубу и мы сможем собраться вместе, сможем ощутить те дни и ночи на «Стэмфорд Бридж» и почувствовать энергию… Это то, что я здесь попытаюсь сделать», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «аристократов».

Напомним, ранее руководство «Челси» отправило в отставку Грэма Поттера за неудовлетворительные результаты. После 29 матчей команда с 39 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В то же время, «синие» продолжают выступление в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале они сразятся с мадридским «Реалом».

источник: ФК «Челси»
Гранат считает, что Алексей Миранчук оказался в сложной ситуации
Ранее сообщалось, что «Торино» не будет выкупать его у «Аталанты».
07.04.2023 11:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лэмпард обозначил свои цели на посту наставника «Челси»
Легенда «синих» призван спасти команду от провала.
07.04.2023 11:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Воспитанник «Зенита» рассказал, в чем российский футбол уступает американскому
19-летний Ведерников выступает в студенческой лиге США.
07.04.2023 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стали известны причины, по которым «Реал» отказался от идеи приобрести Беллингема
«Сливочные» выбыли из гонки за англичанина.
07.04.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Александр Кержаков рассказал какую зарплату он получал в кипрской «Кармиотиссе»
Российский специалист не проработал в иностранном клубе и двух месяцев.
07.04.2023 11:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Глебов заступился за Песьякова, совершившего грубую ошибку в матче с «Краснодаром»
Голкипер привез мяч в свои ворота.
07.04.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Балаге – о возвращении Месси в «Барселону»: Это просто разговоры, предложения не поступало
Балаге – о возвращении Месси в «Барселону»: Это просто разговоры, предложения не поступало
По словам инсайдера, футболист разочарован поведением руководства.
07.04.2023 10:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Мое время пришло»: Бальде объяснил жест «часы» после гола в ворота «Урала»
Результативное действие форварда не помогло красно-белым выйти в финал пути РПЛ.
07.04.2023 10:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»
Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»
Команды сыграют друг с другом в Кубке России.
07.04.2023 09:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика