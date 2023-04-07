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Гранат считает, что Алексей Миранчук оказался в сложной ситуации

Ранее сообщалось, что «Торино» не будет выкупать его у «Аталанты».
07 апреля 2023 11:52
автор: Артур Гичунцев

По данным СМИ, «Торино» не будет выкупать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

Российский футболист, скорее всего, вернется в прежнюю команду этим летом. Что будет дальше – неизвестно, однако, есть вероятность, что игрок покинет и «бергамасков», так как не проходит в стартовый состав.

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что Миранчук должен приложить все усилия, чтоб остаться в Серии А.

«Тяжелая ситуация. Не знаю, с чем связано, что в «Торино» его пока не планируют выкупать, но ситуация непростая. Думаю, что Алексею с агентом надо решать этот вопрос.

Всегда лучше оставаться в европейском чемпионате. Миранчук 100% играет как минимум на уровне середняка Серии А», – заявил Гранат «Чемпионату».

Добавим, что Миранчук отыграл за туринцев 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
Гранат считает, что Алексей Миранчук оказался в сложной ситуации
Ранее сообщалось, что «Торино» не будет выкупать его у «Аталанты».
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