ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тихонов заявил, что в матче между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита

Травмы мешают клубам.
07 апреля 2023 13:02
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал кого он видит фаворитом в центральном матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Я думаю, что фаворита в матче нет, шансы 50 на 50, так как у «Спартака» есть проблемы с составом - Георгий Джикия и Квинси Промес травмированы. У «Динамо» Федор Смолов не играл из-за травмы. Поэтому нас ждет интересный матч, потому что обе команды будут пытаться реабилитироваться в глазах и журналистов, и болельщиков, и руководства клубов», - приводит слова Тихонова ТАСС

Добавим, что оба клуба неудачно сыграли в Кубке России, «Динамо» уступило дома «Акрону» (0:0, 1:4 - пен.) и покинуло турнир, а «Спартак» проиграл в ответном матче «Уралу» (1:2) и переместился в нижнюю сетку.

В чемпионате России красно-белые занимают третье место, а бело-голубые - пятое, отставая от своего следующего соперника на шесть очков.

Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет 8 апреля и начнется в 19:30.

источник: ТАСС
Тихонов заявил, что в матче между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита
Травмы мешают клубам.
07.04.2023 13:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гранат считает, что Алексей Миранчук оказался в сложной ситуации
Ранее сообщалось, что «Торино» не будет выкупать его у «Аталанты».
07.04.2023 11:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лэмпард обозначил свои цели на посту наставника «Челси»
Легенда «синих» призван спасти команду от провала.
07.04.2023 11:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Воспитанник «Зенита» рассказал, в чем российский футбол уступает американскому
19-летний Ведерников выступает в студенческой лиге США.
07.04.2023 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стали известны причины, по которым «Реал» отказался от идеи приобрести Беллингема
«Сливочные» выбыли из гонки за англичанина.
07.04.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Александр Кержаков рассказал какую зарплату он получал в кипрской «Кармиотиссе»
Российский специалист не проработал в иностранном клубе и двух месяцев.
07.04.2023 11:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Глебов заступился за Песьякова, совершившего грубую ошибку в матче с «Краснодаром»
Голкипер привез мяч в свои ворота.
07.04.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Балаге – о возвращении Месси в «Барселону»: Это просто разговоры, предложения не поступало
Балаге – о возвращении Месси в «Барселону»: Это просто разговоры, предложения не поступало
По словам инсайдера, футболист разочарован поведением руководства.
07.04.2023 10:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Мое время пришло»: Бальде объяснил жест «часы» после гола в ворота «Урала»
Результативное действие форварда не помогло красно-белым выйти в финал пути РПЛ.
07.04.2023 10:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика