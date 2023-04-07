Тихонов заявил, что в матче между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал кого он видит фаворитом в центральном матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Я думаю, что фаворита в матче нет, шансы 50 на 50, так как у «Спартака» есть проблемы с составом - Георгий Джикия и Квинси Промес травмированы. У «Динамо» Федор Смолов не играл из-за травмы. Поэтому нас ждет интересный матч, потому что обе команды будут пытаться реабилитироваться в глазах и журналистов, и болельщиков, и руководства клубов», - приводит слова Тихонова ТАСС

Добавим, что оба клуба неудачно сыграли в Кубке России, «Динамо» уступило дома «Акрону» (0:0, 1:4 - пен.) и покинуло турнир, а «Спартак» проиграл в ответном матче «Уралу» (1:2) и переместился в нижнюю сетку.

В чемпионате России красно-белые занимают третье место, а бело-голубые - пятое, отставая от своего следующего соперника на шесть очков.

Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет 8 апреля и начнется в 19:30.