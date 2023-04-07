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Журналист из Венгрии Борсос: Не думаю, что руководство «Ференцвароша» думает об отставке Черчесова

Представители венгерской прессы считают слухи о возможном переходе специалиста в «Динамо» спекуляцией.
07 апреля 2023 13:33
автор: Александр Евграфов

Слухи о том, что главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может перейти на работу в московское «Динамо», похожи на спекуляцию. Об этом заявил венгерский Nemzeti Sport Ласло Борсос.

По его мнению, Черчесова все устраивает в Венгрии. При этом его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Я могу допустить, что руководство «Динамо» хотело бы видеть Черчесова в качестве главного тренера, он им знаком, он работал ранее в клубе, они знают его качества, но сейчас он наслаждается временем в «Ференцвароше». Он успешен, команда впервые за 48 лет играла в еврокубках весной. Несмотря на серию в чемпионате из шести матчей без побед, не думаю, что руководство «Ференцвароша» думает об отставке Черчесова», - сказал Борсос.

Ранее спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что московское «Динамо» может отправить в отставку Славишу Йокановича и позвать на его место Станислава Черчесова.

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