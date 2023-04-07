Зидан, Куман и Капелло войдут в Совет УЕФА по развитию футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций создаст Совет по развитию футбола, в который войдут 20 тренеров и футболистов, сообщает The Times.

По информации источника, новый орган будет проводить консультации по изменению правил игры, судейству, оптимизации календарей соревнований, развитию молодежи, продвижения игры. Создание органа одобрил Исполком УЕФА, заседавший накануне в Лиссабоне.

В состав Совета вошли такие известные люди как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Рафа Бенитес, Хавьер Дзанетти, Робби Кин, Рональд Куман, Филипп Лам , Микаэль Лаудруп, Фабио Капелло, Паоло Мальдини, Гарет Саутгейт, Луиш Фигу, Рио Фердинанд, Роберто Мартинес и другие. Главой совета стал бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан.

Предполагается, что первый раз Совет соберется на заседание 24 апреля в швейцарском Ньоне.