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«Прошлогодняя игра «Спартака» не исчезла. Нам нужно вернуть вкус побед». Мозес о ничьей с «Ахматом»

Нигерийский футболист восстановился после тяжелой травмы ахилла, из-за которой пропустил восемь месяцев.
07 апреля 2023 14:07
автор: Александр Евграфов

Прошлогодний настрой и игра московского «Спартака», приносившие победы клубу, не изменились, считает нигерийский полузащитник красно-белых Виктор Мозес.

«Каждый, кто видел игру, согласится, что «Ахмат» изначально был нацелен на ничью. С первой минуты гости оборонялись большими силами и провели в таком режиме весь матч. Реализация моментов — то, над чем мы сейчас особенно много работаем на тренировках. Прошлогодняя игра «Спартака» никуда не делась, просто нам нужно вернуть вкус побед и уверенность в завершающей стадии», - приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Матч 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» завершился нулевой ничьей, а в полуфинале Кубка России (путь РПЛ) «Спартак» проиграл «Уралу» (1:1, 1:2) и сыграет в первом финальном этапе в Пути регионов с тольяттинским «Акроном».

«Прошлогодняя игра «Спартака» не исчезла. Нам нужно вернуть вкус побед». Мозес о ничьей с «Ахматом»
Нигерийский футболист восстановился после тяжелой травмы ахилла, из-за которой пропустил восемь месяцев.
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