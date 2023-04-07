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ФИФА приостановила финансирование Футбольной ассоциации Индонезии

Ранее организация отозвала у страны право на проведение молодежного чемпионата мира.
07 апреля 2023 14:28
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила финансирование Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI), сообщает газета Jakarta Post.

По данным источника, поводом для санкций стал провал в подготовке к молодежному чемпионату мира (U-20), который должен был состояться в мае-июне. Ранее PSSI отменила жеребьевку первенства из-за того, что губернатор острова Бали Ваян Костер отказался принять сборную Израиля. Также был не выполнен ряд обязательств перед турниром.

Отмечается, что в ФИФА готовы пересмотреть вопрос об отменен санкций после того, как индонезийские футбольные чиновники представят план по улучшению ситуации в футболе в стране.

Стоит отметить, что ранее, в 2015 году ФИФА на год отстранила Индонезию от участия в соревнованиях из-за вмешательства правительства в деятельность ассоциации.

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