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Мозес заявил, что в Абаскале живет дух победителя как в Конте или Моуринью

Нигерийский футболист смог сравнить работу тренеров разных команд, в которых выступал.
Мозес заявил, что в Абаскале живет дух победителя как в Конте или Моуринью
07 апреля 2023 14:36
автор: Александр Евграфов
автор фото: spartak.com

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес считает, что в главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале живет дух победителя и это объединяет его с такими специалистами как Антонио Конте, Жозе Моуринью или Роберто Мартинес.

«У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей. Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры», - приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Также Мозес отметил, что команда стала еще лучше понимать идеи Абаскаля, который четко понимает и хорошо доносит до команды, в какой футбол она должна играть.

Ранее Мозес выступал в чемпионатах Англии и Италии и работал под руководством Конте, Моуринью и Мартинеса, а также ряда других известных тренеров.

источник:
Мозес заявил, что в Абаскале живет дух победителя как в Конте или Моуринью
Мозес заявил, что в Абаскале живет дух победителя как в Конте или Моуринью
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