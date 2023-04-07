Мозес заявил, что в Абаскале живет дух победителя как в Конте или Моуринью

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес считает, что в главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале живет дух победителя и это объединяет его с такими специалистами как Антонио Конте, Жозе Моуринью или Роберто Мартинес.

«У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей. Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры», - приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Также Мозес отметил, что команда стала еще лучше понимать идеи Абаскаля, который четко понимает и хорошо доносит до команды, в какой футбол она должна играть.

Ранее Мозес выступал в чемпионатах Англии и Италии и работал под руководством Конте, Моуринью и Мартинеса, а также ряда других известных тренеров.