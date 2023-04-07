Ерохин и Мантуан пропустят матч «Зенита» против «Локомотива»

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Густаво Мантуан пропустят матч 22-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомовтива», сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«У обоих игроков есть небольшие проблемы - они не смогут принять участие в игре, но думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

По словам Семака, нет решения по участию в матче Ивана Сергеева, поскольку у того большой пропуск, и Вильмара Барриоса, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Игра 22-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 9 апреля в Москве, начало в 20:00.