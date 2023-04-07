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Семак заявил, что будет рад, если Малком станет игроком сильного европейского клуба

Главный тренер петербургского «Зенита» отметил, что понимает амбиции игроков.
07 апреля 2023 15:11
автор: Александр Евграфов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что понимает желание Малкома найти сильный клуб, который позволил бы ему играть в еврокубках.

«Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы. Прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита.

По словам главного тренера, в этом нет ничего странного, и в команде порадуются, если бразилец или кто-либо еще получит предложение от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах.

Ранее Малком заявил, что не против рассмотреть предложение о переходе в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

источник:
Семак заявил, что будет рад, если Малком станет игроком сильного европейского клуба
Главный тренер петербургского «Зенита» отметил, что понимает амбиции игроков.
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