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Контракт Юрана с «Пари НН» зависит от сохранения прописки клуба в РПЛ

Срок пролонгации договора составит два года.
07 апреля 2023 15:57
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о задачах, которые поставило перед ним руководство клуба.

«Контракт рассчитан до конца сезона. Если мы остаемся в РПЛ, то он автоматически продлевает на два года. Там уже не будет переговоров», - цитирует Юрана «Спорт Экспресс».

Как отметил Юран, команде сейчас надо не думать на каком месте находится тот или иной соперник, а всем футболистам играть с предельной самоотдачей. По словам наставника нижегородского клуба, ошибки он может понять и простить, а безволие и бесхарактерность – нет.

В начале апреля руководство «Нижнего Новгорода» отправило в отставку с поста главного тренера Артема Горлова. После 21 тура команда набрала 19 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ. В 22-м туре 9 апреля «Пари НН» сыграет на выезде с «Краснодаром».

источник: «Спорт-Экспресс»
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