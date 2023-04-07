«Милан» не продлит контракт с Ибрагимовичем

Итальянский «Милан» не намерен продлевать контракт с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичей, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, причиной стал возраст нападающего – Ибрагимовичу 41 год, и последствия травмы колена и операции. Шведский футболист восстанавливался после операции с мая 2022 года. В матче 24-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» Ибрагимович вышел на замену, появившись на поле впервые за девять месяцев.

Однако по данным медицинского штаба «россонери» у Ибрагимовича случился рецидив травмы, и он может пропустить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Действующее соглашение с Ибрагимовичем рассчитано до конца этого сезона.