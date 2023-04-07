Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в иске к экс-президенту «Спартака» Федуну

Хорошевский суд Москвы отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении иска о невыплате заработной платы в клубе, который он предъявил экс-президенту команды Леониду Федуну, сообщается на сайте суда.

Газизов требовал выплатить 400 миллионов рублей, ранее он уже подавал иски к команде, дважды суд отказывал в их удовлетворении.

Газизов был отправлен в отставку в декабре 2020 года. После этого он стал генеральным директором футбольного клуба «Уфа».