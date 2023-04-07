Гвардиола заявил, что Холанд восстановился после травмы и готов выйти на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что лучший бомбардир английской премьер-лиги Эрлинг Холанд восстановился после травмы и примет участие в ближайшем матче.

«Холанд много тренировался в последние два дня, он будет готов», - сказаз Гвардиола на пресс-конференции.

Холанд пропустил игру с «Ливерпулем» из-за проблем с пахом.

«Манчестер Сити» набрал в 28 играх 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги, отставая на 8 очков от лидирующего «Арсенала». Но у канониров на одну игру больше.

В матче 30-го тура 8 апреля «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а 11 апреля встретится с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.