РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла запрет с «Ростова» на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято на заседании палаты, сообщается на официальном сайте РФС.

Запрет на футбольный клуб был наложен по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка в связи неисполнением ноябрьского решения палаты. Первоначальное заявление Данилюка было связано с задолженностью клуба по оплате посреднических услуг. Теперь клуб выполнил свои обязательства.

После 21 тура «Ростов» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на 7 очков от лидирующего «Зенита». В матче 22-го тура 10 апреля «Ростов» встретится на выезде с «Оренбургом».