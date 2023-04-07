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РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков

Клуб исполнил решение палаты по разрешению споров.
РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков
07 апреля 2023 17:13
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Ростов»

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла запрет с «Ростова» на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято на заседании палаты, сообщается на официальном сайте РФС.

Запрет на футбольный клуб был наложен по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка в связи неисполнением ноябрьского решения палаты. Первоначальное заявление Данилюка было связано с задолженностью клуба по оплате посреднических услуг. Теперь клуб выполнил свои обязательства.

После 21 тура «Ростов» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на 7 очков от лидирующего «Зенита». В матче 22-го тура 10 апреля «Ростов» встретится на выезде с «Оренбургом».

источник:
РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков
РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков
Клуб исполнил решение палаты по разрешению споров.
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