Аршавин посоветовал Пиняеву стремиться к переходу в европейские топ-лиги

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что будущее форварда «Локомотива» Сергея Пиняева лежит в европейских топ-лигах.

«В прошлом году называли Захаряна. Он, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев доказывает, что он лучший игрок 2004 года. Будет ли прогрессировать? Пока играл, то продолжал. Ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — цитирует Аршавина Sport24.

В январе 2023 года 18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов», за которые выступал в 2021 и 2022 году.

Пиняев провел в составе железнодорожников семь матчей и забил один гол.