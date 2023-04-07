«Барселона» намерена предложить Месси годичный контракт

Руководство «Барселоны» намерено сделать предложение по контракту Лионелю Месси до 9 апреля, сообщает Sport.es.

По данным источника, в стане сине-гранатовых намерены предложить 35-летнему аргентинцу годовой контракт. О его сумме не сообщается, отмечается только, что он будет экономически выгоден как для Месси, так и для «Барселоны».

Чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года, заключив двухгодичный контракт с чемпионами Франции, который истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 33 матча, стал автором 18 голов и 17 результативных передач.