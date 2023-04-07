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«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым

В клубе ищут возможность укрепить позиции голкипера.
07 апреля 2023 19:13
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Ростов» интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, сообщает Чемпионат.

По данным источника, игра Агкацева нравится тренеру вратарей «Ростова» Виталию Кафанову. Стороны не исключают, что вскоре начнут переговоры о переходе, который может состояться летом этого года.

Агкацев за три сезона провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 14 голов. Агкацев также вышел на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», который «Краснодар» проиграл со счетом 0:1.

Голкипер вызывал в молодежную сборную России, провел четыре игры, пропустив один гол.

источник: Чемпионат.com
«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым
В клубе ищут возможность укрепить позиции голкипера.
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