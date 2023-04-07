«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым

Футбольный клуб «Ростов» интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, сообщает Чемпионат.

По данным источника, игра Агкацева нравится тренеру вратарей «Ростова» Виталию Кафанову. Стороны не исключают, что вскоре начнут переговоры о переходе, который может состояться летом этого года.

Агкацев за три сезона провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 14 голов. Агкацев также вышел на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», который «Краснодар» проиграл со счетом 0:1.

Голкипер вызывал в молодежную сборную России, провел четыре игры, пропустив один гол.