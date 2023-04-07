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«Рубин» разошелся миром с «Волгарем» в матче Первой лиги

Обе команды не смогли отличиться забитыми мячами.
07 апреля 2023 19:55
автор: Сергей Иванов

Матч 26-го тура Первой лиги «Волгарь» – «Рубин» завершился вничью 0:0.

Отметим, что в прошедшей встрече казанский клуб превзошел своего соперника в таких игровых показателях, как владение мячом (61 на 39), общему количество ударов по воротам (8-3) и ударам в створ ворот (2-1).

Таким образом, команда из Татарстана набрала 47 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Астраханцы идут пятыми (39 очков).

15 апреля «Рубин» дома сыграет против «Шинника», а «Волгарь» днем ранее отправится в гости к «Алании».

Первая лига

26-й тур

«Волгарь» – «Рубин» – 0:0

источник: «Советский спорт»
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