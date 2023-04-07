Черчесов может возглавить «Трабзонспор»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может покинуть команду. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По данным источника, специалистом интересуется «Трабзонспор». Сам наставник отказался комментировать эту информацию.

Напомним, 59-летний Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Его контракт действует до лета 2024-го.

Что касается «Трабзонспора», то команда является действующим чемпионом Турции и в данный момент занимает 5-е место в таблице национального первенства.