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Черчесов может возглавить «Трабзонспор»

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».
Черчесов может возглавить «Трабзонспор»
07 апреля 2023 20:21
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РФС

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может покинуть команду. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По данным источника, специалистом интересуется «Трабзонспор». Сам наставник отказался комментировать эту информацию.

Напомним, 59-летний Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Его контракт действует до лета 2024-го.

Что касается «Трабзонспора», то команда является действующим чемпионом Турции и в данный момент занимает 5-е место в таблице национального первенства.

источник: «Спорт-Экспресс»
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