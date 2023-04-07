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Моуринью изменил регламент тренировок «Ромы», испугавшись шпионов «Торино»

Команды встретятся в ближайшем туре Серии А.
07 апреля 2023 20:33
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью изменил распорядок тренировок своей команды, испугавшись шпионов со стороны ближайшего соперника римлян по чемпионату Италии «Торино».

Как сообщает Corriere dello Sport, среди прочего португалец отправил одного из своих помощников проверить, нельзя ли подглядывать за занятием в щель в ограждении. При этом тренировочное поле «Ромы» по периметру обнесено баннерами спонсоров, надежно прикрывающими его от посторонних глаз.

Добавим, что встреча пройдет 8 апреля в Турине. Начало в 19.30 по московскому времени.

После 28 туров «Рома» с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

источник: Corriere dello Sport
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