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Юран – после назначения в «Пари НН»: Я пообещал губернатору: команда не покинет РПЛ

В данный момент нижегородцы занимают 13-е место в таблице.
07 апреля 2023 20:58
автор: Артур Гичунцев

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался после назначения в нижегородский клуб. В частности, он заявил, что не в первый раз берет команду, которая находится на грани вылета, поэтому уверен, что клуб сохранит прописку в РПЛ.

«Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же «Химки» принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда была в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть. Знал о потенциале «Пари НН», о возможностях игроков – все по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам: команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что все идет от головы» – заявил Юран «Известиям».

В данный момент «Пари НН» занимает 13-е место в чемпионате России. От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

К слову, ближайший матч в РПЛ клуб проведет 9 апреля: в этот день нижегородцам предстоит сыграть на выезде с «Краснодаром».

источник: «Известия»
Юран – после назначения в «Пари НН»: Я пообещал губернатору: команда не покинет РПЛ
В данный момент нижегородцы занимают 13-е место в таблице.
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