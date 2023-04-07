Руслан Нигматуллин: Какой смысл «Краснодару» отдавать Сафонова в аренду?

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что голкипер «быков» может сменить команду на правах аренды.

«Не верю в эти слухи. Какой смысл отдавать «Краснодару» его в аренду? Аренда – это крайне рискованный шаг. Думаю, что за этими слухами ничего не стоит. Если «Краснодар» и будет расставаться с Матвеем, то это будет прямая продажа и на выгодных условиях, но «быки» растят футболистов не для продажи, а для своих собственных нужд», – заявил экс-игрок порталу «РБ-Спорт».

Сафонову 24 года. Он выступает за первую команду «Краснодара» с января 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 20 матчей и пропустил 32 мяча. Также на его счету 6 «сухарей».