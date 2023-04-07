ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Руслан Нигматуллин: Какой смысл «Краснодару» отдавать Сафонова в аренду?

Ранее владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что ни при каких условиях не продаст голкипера.
07 апреля 2023 21:15
автор: Артур Гичунцев

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что голкипер «быков» может сменить команду на правах аренды.

«Не верю в эти слухи. Какой смысл отдавать «Краснодару» его в аренду? Аренда – это крайне рискованный шаг. Думаю, что за этими слухами ничего не стоит. Если «Краснодар» и будет расставаться с Матвеем, то это будет прямая продажа и на выгодных условиях, но «быки» растят футболистов не для продажи, а для своих собственных нужд», – заявил экс-игрок порталу «РБ-Спорт».

Сафонову 24 года. Он выступает за первую команду «Краснодара» с января 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 20 матчей и пропустил 32 мяча. Также на его счету 6 «сухарей».

источник: «РБ-Спорт»
«Спартаку» нельзя проигрывать»: Гладилин назвал фаворита в предстоящем дерби красно-белых с «Динамо»
Подопечные Гильермо Абаскаля попробуют взять реванш у соперника за поражение в первом круге.
07.04.2023 21:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Петржела объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом, даже если «Зенит» покинут бразильцы
Чех не видит красно-белых конкурентами питерцев.
07.04.2023 21:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владимир Быстров: Не думаю, что «Спартак» попал в яму
По словам экс-полузащитника, у команды наблюдается спад, что вполне нормально.
07.04.2023 21:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: Какой смысл «Краснодару» отдавать Сафонова в аренду?
Ранее владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что ни при каких условиях не продаст голкипера.
07.04.2023 21:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юран заявил, что пообещал губернатору Нижегородской области сохранить «Пари НН» в РПЛ
В данный момент нижегородцы занимают 13-е место в таблице.
07.04.2023 20:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альба не будет уходить из «Барселоны» до окончания контракта
Соглашение защитника рассчитано до лета 2024 года.
07.04.2023 20:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Моуринью изменил регламент тренировок «Ромы», испугавшись шпионов «Торино»
Команды встретятся в ближайшем туре Серии А.
07.04.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черчесов может возглавить «Трабзонспор»
Черчесов может возглавить «Трабзонспор»
Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».
07.04.2023 20:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» планирует расстаться с Сафоновым и Сперцяном
Клуб составляет планы на летнее трансферное окно.
07.04.2023 20:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика