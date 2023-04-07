Владимир Быстров: Не думаю, что «Спартак» попал в яму

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал последние неудачи команды.

Напомним, в последних четырех матчах РПЛ красно-белые потерпели одно поражение, дважды сыграли вничью и одержали одну победу. Кроме того, москвичи проиграли «Уралу» (1:2) в Кубке России и вылетели в Пути регионов.

«Не думаю, что «Спартак» попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлеты и падения. Если вернемся к игре против «Урала», то в Екатеринбурге всем тяжело. Не вижу никаких проблем в игре «Спартака», – заявил экс-игрок порталу «РБ-Спорт».