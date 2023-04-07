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Петржела объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом, даже если «Зенит» покинут бразильцы

Чех не видит красно-белых конкурентами питерцев.
07 апреля 2023 21:38
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела назвал причины, по которым московский «Спартак» не сможет выиграть чемпионский титул, даже если питерцы покинут все бразильские легионеры.

«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки «красно-белых» слабохарактерные», - приводит слова специалиста «Евро-футбол».

Напомним, после 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу c 51 очком. У «Спартака» на десять очков меньше, команда занимает третье место.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильские легионеры питерцев Малком и Клаудинью могут покинуть команду.

источник: «Евро-футбол.ру»
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