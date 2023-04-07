«Спартаку» нельзя проигрывать»: Гладилин назвал фаворита в предстоящем дерби красно-белых с «Динамо»

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«В дерби обычно не бывает фаворитов. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» обычно проходят напряженно. У «Спартака» сейчас неудачная серия, «Динамо» выступает не очень удачно. Команды близко находятся в турнирной таблице. Если красно-белые хотят бороться за призовые места, им нельзя проигрывать», - приводит слова специалиста Газета.Ru.

Добавим, что встреча пройдет 8 апреля на домашней арене красно-белых. Начало в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» с 41 одним очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 35 очками идет на пятой позиции.