ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартаку» нельзя проигрывать»: Гладилин назвал фаворита в предстоящем дерби красно-белых с «Динамо»

Подопечные Гильермо Абаскаля попробуют взять реванш у соперника за поражение в первом круге.
07 апреля 2023 21:42
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«В дерби обычно не бывает фаворитов. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» обычно проходят напряженно. У «Спартака» сейчас неудачная серия, «Динамо» выступает не очень удачно. Команды близко находятся в турнирной таблице. Если красно-белые хотят бороться за призовые места, им нельзя проигрывать», - приводит слова специалиста Газета.Ru.

Добавим, что встреча пройдет 8 апреля на домашней арене красно-белых. Начало в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» с 41 одним очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 35 очками идет на пятой позиции.

источник: «Газета.Ru»
«Спартаку» нельзя проигрывать»: Гладилин назвал фаворита в предстоящем дерби красно-белых с «Динамо»
Подопечные Гильермо Абаскаля попробуют взять реванш у соперника за поражение в первом круге.
07.04.2023 21:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Петржела объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом, даже если «Зенит» покинут бразильцы
Чех не видит красно-белых конкурентами питерцев.
07.04.2023 21:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владимир Быстров: Не думаю, что «Спартак» попал в яму
По словам экс-полузащитника, у команды наблюдается спад, что вполне нормально.
07.04.2023 21:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: Какой смысл «Краснодару» отдавать Сафонова в аренду?
Ранее владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что ни при каких условиях не продаст голкипера.
07.04.2023 21:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юран заявил, что пообещал губернатору Нижегородской области сохранить «Пари НН» в РПЛ
В данный момент нижегородцы занимают 13-е место в таблице.
07.04.2023 20:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альба не будет уходить из «Барселоны» до окончания контракта
Соглашение защитника рассчитано до лета 2024 года.
07.04.2023 20:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Моуринью изменил регламент тренировок «Ромы», испугавшись шпионов «Торино»
Команды встретятся в ближайшем туре Серии А.
07.04.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черчесов может возглавить «Трабзонспор»
Черчесов может возглавить «Трабзонспор»
Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».
07.04.2023 20:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» планирует расстаться с Сафоновым и Сперцяном
Клуб составляет планы на летнее трансферное окно.
07.04.2023 20:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика