«Наполи» обыграл «Лечче» благодаря автоголу

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Лечче».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Джованни Ди Лоренцо. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота сами: автогол на счету Антонио Галло.

«Лечче» отличился стараниями Федерико Ди Франческо.

Таким образом, «Наполи» набрал 74 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - римский «Лацио» на 19 очков.

«Лечче» с 27 очками расположился на 16-й строчке.

Серия А

29-й тур

«Лечче» - «Наполи» - 1:2 (0:1)

Голы: Ди Франческо, 52 - Ди Лоренцо, 18; Галло, 64 (автогол).