ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Наполи» обыграл «Лечче» благодаря автоголу

Неаполитанцы уверенно движутся к завоеванию скудетто.
07 апреля 2023 21:59
автор: Александр Шульгин

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Лечче».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Джованни Ди Лоренцо. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота сами: автогол на счету Антонио Галло.

«Лечче» отличился стараниями Федерико Ди Франческо.

Таким образом, «Наполи» набрал 74 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - римский «Лацио» на 19 очков.

«Лечче» с 27 очками расположился на 16-й строчке.

Серия А
29-й тур
«Лечче» - «Наполи» - 1:2 (0:1)
Голы: Ди Франческо, 52 - Ди Лоренцо, 18; Галло, 64 (автогол).

«Милан» анонсировал продление контракта с Жиру
«Милан» анонсировал продление контракта с Жиру
В сентябре французу стукнет 37 лет.
07.04.2023 22:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бенфика» проиграла «Порту» и прервала серию из 10 побед кряду в чемпионате Португалии
Впрочем, команда Роджера Шмидта продолжает лидировать в турнирной таблице.
07.04.2023 22:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» обыграл «Лечче» благодаря автоголу
Неаполитанцы уверенно движутся к завоеванию скудетто.
07.04.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартаку» нельзя проигрывать»: Гладилин назвал фаворита в предстоящем дерби красно-белых с «Динамо»
Подопечные Гильермо Абаскаля попробуют взять реванш у соперника за поражение в первом круге.
07.04.2023 21:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Петржела объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом, даже если «Зенит» покинут бразильцы
Чех не видит красно-белых конкурентами питерцев.
07.04.2023 21:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владимир Быстров: Не думаю, что «Спартак» попал в яму
По словам экс-полузащитника, у команды наблюдается спад, что вполне нормально.
07.04.2023 21:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: Какой смысл «Краснодару» отдавать Сафонова в аренду?
Ранее владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что ни при каких условиях не продаст голкипера.
07.04.2023 21:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юран заявил, что пообещал губернатору Нижегородской области сохранить «Пари НН» в РПЛ
В данный момент нижегородцы занимают 13-е место в таблице.
07.04.2023 20:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альба не будет уходить из «Барселоны» до окончания контракта
Соглашение защитника рассчитано до лета 2024 года.
07.04.2023 20:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика