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В «ПСЖ» решили избавиться от одного из футболистов в тройке Неймар – Месси – Мбаппе

В клубе назревают серьезные перемены.
В «ПСЖ» решили избавиться от одного из футболистов в тройке Неймар – Месси – Мбаппе
07 апреля 2023 22:54
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсеть Килиана Мбаппе

В «ПСЖ» приняли решение расстаться с одним из игроков в тройке Неймар – Месси – Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

Причины такого решения не уточняются, хотя, ранее сообщалось, что боссы парижан недовольны постоянными травмами Неймара.

Что касается Месси, то с аргентинцем не могут договориться о продлении контракта, а Мбаппе по-прежнему мечтает о переходе в «Реал».

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. На счету 35-летнего Месси столько же мячей и ассистов, однако, он провел на 4 матча больше. Наконец, у 24-летнего Мбаппе 31 гол и 8 передач в 34 матчах.

источник: «Советский спорт»
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