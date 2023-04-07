Бояринцев о жеребьевке Кубка России: За «Спартак» тревожно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России для московского «Спартака», который в пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».
«за «Спартак» тревожно, ведь «Акрон» стал грозой авторитетов. Это интересная и веселая команда. Объективно они и «Спартаку» могут доставить много проблем. «Красно-белые» сейчас остались без Джикии, а таких лидеров в команде больше нет, но ребятам нужно сплотиться и внимательно отнестись к сопернику, ведь «Акрон» уже показал, как может играть с грандами», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».
Напомним, в полуфинале пути РПЛ «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:1, 1:2).
«Акрон» в пути регионов одолел в серии пенальти столичное «Динамо».
источник: «РБ-Спорт»