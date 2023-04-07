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Бояринцев о жеребьевке Кубка России: За «Спартак» тревожно

Красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном».
07 апреля 2023 23:09
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России для московского «Спартака», который в пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».

«за «Спартак» тревожно, ведь «Акрон» стал грозой авторитетов. Это интересная и веселая команда. Объективно они и «Спартаку» могут доставить много проблем. «Красно-белые» сейчас остались без Джикии, а таких лидеров в команде больше нет, но ребятам нужно сплотиться и внимательно отнестись к сопернику, ведь «Акрон» уже показал, как может играть с грандами», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале пути РПЛ «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:1, 1:2).

«Акрон» в пути регионов одолел в серии пенальти столичное «Динамо».

источник: «РБ-Спорт»
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