«Севилья» упустила победу над «Сельтой», пропустив 2 мяча за 4 минуты

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Сельтой» завершился вничью (2:2), хотя, красно-белые имели преимущество в два мяча до 89-й минуты.

В их составе по голу забили Юссеф Эн-Несири (43-я) и Маркос Акунья (81-я). Гости ушли от поражения в самой концовке: сначала отличился Мигель Родригес (89-я), а затем ворота поразил Гонсало Пасьенсия (90+3).

Отметим, что «Севилья» схлопотала сразу два удаления: в начале встречи поле покинул Пап Гуйе (19-я минута), а в компенсированное время красную карточку получил все тот же Акунья.

После сегодняшнего матча андалусийский клуб занимает 13-е место в Ла Лиге, набрав 32 очка. У «Сельты» – 36 очков и 9-я позиция.