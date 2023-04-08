«Чем больше сохраним, тем лучше»: наставник «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича

Главный тренер «Торино» Иван Юрич порассуждал о будущем в клубе российского полузащитника Алексея Миранчука и хорвата Николы Влашича.
«Я предпочитаю иметь в своем составе как можно больше игроков, с которыми уже работал. Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне. Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», - приводит слова специалиста Football Italia.
Напомним, Миранчук выступает за туринцев на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте».
В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил четыре мяча. После 28 туров «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
источник: Football Italia