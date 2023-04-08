Президент УЕФА считает, что сборная Аргентины выиграла ЧМ благодаря Лионелю Месси

Лионель Месси внес огромный вклад в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022. Такое мнение выразил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции», – заявил Чеферин для ESPN.

Напомним, «альбиселесте» обыграли «трехцветных» в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Что касается Месси, то на турнире в Катаре нападающий провел 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.