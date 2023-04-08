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Лэмпард поделился своим мнением о новом руководстве «Челси»

Англичанин временно возглавил «аристократов».
08 апреля 2023 10:25
автор: Александр Шульгин

Новый главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими впечатлениями от общения с руководством «аристократов».

«Судя по моим разговорам, которые я сейчас проводил с людьми, принимающими решения и управляющими клубом, все они были действительно позитивными. Они были очень интересны для меня. Речь идет о хороших людях, работающих в правильном направлении, сотрудничающих, разговаривающих и пытающихся найти правильный путь», - приводит слова специалиста пресс-служба «синих».

Напомним, Лэмпард был назначен временно исполняющим обязанности наставника лондонцев после отставки Грэма Поттера, под руководством которого «Челси» скатился в середину турнирной таблицы АПЛ и сейчас занимает 11-е место.

Трансферная политика клуба также вызывает много вопросов у болельщиков и экспертов.

источник: ФК «Челси»
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