Лэмпард поделился своим мнением о новом руководстве «Челси»

Новый главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими впечатлениями от общения с руководством «аристократов».

«Судя по моим разговорам, которые я сейчас проводил с людьми, принимающими решения и управляющими клубом, все они были действительно позитивными. Они были очень интересны для меня. Речь идет о хороших людях, работающих в правильном направлении, сотрудничающих, разговаривающих и пытающихся найти правильный путь», - приводит слова специалиста пресс-служба «синих».

Напомним, Лэмпард был назначен временно исполняющим обязанности наставника лондонцев после отставки Грэма Поттера, под руководством которого «Челси» скатился в середину турнирной таблицы АПЛ и сейчас занимает 11-е место.

Трансферная политика клуба также вызывает много вопросов у болельщиков и экспертов.