Радченко назвал Дзюбу угрозой для «Зенита»

Бывший нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Радченко ожидает, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба может создать серьезные проблемы своей бывшей команде в очной встрече 22-го тура РПЛ.

«Дзюба - угроза для «Зенита». Артем в последнее время забивает. Естественно, он будет настраиваться на эту встречу как на принципиальный матч. Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде», - приводит слова Радченко Sport24.ru.

Напомним, Дзюба подписал контракт с железнодорожниками в зимнее трансферное окно до конца текущего сезона. Футболист принял участие в четырех матчах, в которых забил уже шесть мячей.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.