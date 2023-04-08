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Радченко назвал Дзюбу угрозой для «Зенита»

«Локомотив» и «Зенит» сыграют между собой в 22-м туре РПЛ.
08 апреля 2023 10:58
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Радченко ожидает, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба может создать серьезные проблемы своей бывшей команде в очной встрече 22-го тура РПЛ.

«Дзюба - угроза для «Зенита». Артем в последнее время забивает. Естественно, он будет настраиваться на эту встречу как на принципиальный матч. Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде», - приводит слова Радченко Sport24.ru.

Напомним, Дзюба подписал контракт с железнодорожниками в зимнее трансферное окно до конца текущего сезона. Футболист принял участие в четырех матчах, в которых забил уже шесть мячей.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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