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Анчелотти – о Кроосе и Модриче: Их обращение с мячом уникально. Его не купишь ни на одном рынке мира

По словам тренера, «Реал» хочет продлить соглашения с футболистами.
08 апреля 2023 11:10
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб хочет продлить контракты с полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.

По словам специалиста, в этом вопросе возраст не имеет значения, так как оба футболиста обладают невероятным уровнем игры и приносят пользу команде.

«Физически у них нет энергии молодежи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира.

Я думаю, что они будут продолжать играть, но мы также должны думать о том, что настанет день, когда они остановятся. Мы должны смотреть в будущее, чтобы не зависеть от них. У нас есть фантастические молодые игроки: Камавинга, Тчуамени, Вальверде или Себальос – которые станут новой эпохой «Реала» после ухода эпохи Крооса, Модрича и Каземиро», – добавил итальянец для Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Кросс провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. У 37-летнего Модрича – 38 матчей, 6 голов и 6 голевых передач. Контракты обоих футболистов истекают 30 июня.

источник: «Советский спорт»
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