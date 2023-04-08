ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юран рассказал о роли Глушакова в «Пари НН»

Футболист и наставник вместе начинали сезон в «Химках».
08 апреля 2023 11:58
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что полузащитник Денис Глушаков является одним из лидеров и проводником тренерских идей в команде.

«Денис - опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис - один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня», - приводит слова специалиста «Известия».

Напомним, Юран сменил на тренерском посту волжан Артема Горлова.

После 21 тура нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе.

источник: «Известия»
Вендел признался, что мог покинуть «Зенит»
Вендел признался, что мог покинуть «Зенит»
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Лиону».
08.04.2023 12:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юран рассказал о роли Глушакова в «Пари НН»
Футболист и наставник вместе начинали сезон в «Химках».
08.04.2023 11:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Спаллетти признался, что «Наполи» тяжело даются матчи без Виктора Осимхена
Нигерийский форвард возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А.
08.04.2023 11:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Анчелотти – о Кроосе и Модриче: Их обращение с мячом уникально. Его не купишь ни на одном рынке мира
По словам тренера, «Реал» хочет продлить соглашения с футболистами.
08.04.2023 11:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Радченко назвал Дзюбу угрозой для «Зенита»
«Локомотив» и «Зенит» сыграют между собой в 22-м туре РПЛ.
08.04.2023 10:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ
Бан действует до конца текущего сезона.
08.04.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лэмпард поделился своим мнением о новом руководстве «Челси»
Англичанин временно возглавил «аристократов».
08.04.2023 10:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент УЕФА считает, что сборная Аргентины выиграла ЧМ благодаря Лионелю Месси
По словам функционера, без звездного нападающего команда не дошла бы даже до четвертьфинала.
08.04.2023 09:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Чем больше сохраним, тем лучше»: наставник «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича
Россиянин и хорват выступают за команду на правах аренды.
08.04.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика