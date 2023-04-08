Юран рассказал о роли Глушакова в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что полузащитник Денис Глушаков является одним из лидеров и проводником тренерских идей в команде.

«Денис - опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис - один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня», - приводит слова специалиста «Известия».

Напомним, Юран сменил на тренерском посту волжан Артема Горлова.

После 21 тура нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе.