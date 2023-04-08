Мбаппе хочет перейти в «Реал», но клуб не намерен покупать его у «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил окружению о желании перейти в «Реал». Такой информацией располагает журналист Марио Кортегана.

По его данным, мадридский клуб осведомлен о планах футболиста, однако, «сливочные» не будут подписывать его этим летом, так как хотят пригласить на правах свободного агента.

Напомним, договор француза с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 31 гол и отдал 8 передач.

Добавим, что летом 2022-го «Реал» пытался купить Мбаппе у парижан, однако, боссы французского гранда дали понять, что игрок не продается ни за какие деньги.