ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе хочет перейти в «Реал», но клуб не намерен покупать его у «ПСЖ»

«Сливочные» хотят подписать игрока бесплатно.
08 апреля 2023 12:56
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил окружению о желании перейти в «Реал». Такой информацией располагает журналист Марио Кортегана.

По его данным, мадридский клуб осведомлен о планах футболиста, однако, «сливочные» не будут подписывать его этим летом, так как хотят пригласить на правах свободного агента.

Напомним, договор француза с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 31 гол и отдал 8 передач.

Добавим, что летом 2022-го «Реал» пытался купить Мбаппе у парижан, однако, боссы французского гранда дали понять, что игрок не продается ни за какие деньги.

источник: «Советский спорт»
Мбаппе хочет перейти в «Реал», но клуб не намерен покупать его у «ПСЖ»
«Сливочные» хотят подписать игрока бесплатно.
08.04.2023 12:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги
Встреча завершилась со счетом 0:0.
08.04.2023 12:22
Футбол
Вендел признался, что мог покинуть «Зенит»
Вендел признался, что мог покинуть «Зенит»
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Лиону».
08.04.2023 12:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юран рассказал о роли Глушакова в «Пари НН»
Футболист и наставник вместе начинали сезон в «Химках».
08.04.2023 11:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Спаллетти признался, что «Наполи» тяжело даются матчи без Виктора Осимхена
Нигерийский форвард возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А.
08.04.2023 11:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Анчелотти – о Кроосе и Модриче: Их обращение с мячом уникально. Его не купишь ни на одном рынке мира
По словам тренера, «Реал» хочет продлить соглашения с футболистами.
08.04.2023 11:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Радченко назвал Дзюбу угрозой для «Зенита»
«Локомотив» и «Зенит» сыграют между собой в 22-м туре РПЛ.
08.04.2023 10:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ
Бан действует до конца текущего сезона.
08.04.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лэмпард поделился своим мнением о новом руководстве «Челси»
Англичанин временно возглавил «аристократов».
08.04.2023 10:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика