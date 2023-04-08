«Торпедо» – «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 8 апреля, московское «Торпедо» примет воронежский «Факел» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча начнется в 14.00 мск.
Представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна.
«Факел»: Свинов, Суслов, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Гонгадзе.
В нынешнем сезоне чемпионата России столичный клуб занимает последнее, 16-е место, набрав 10 очков. У «Факела» – 17 очков и 14-я позиция.
источник: «Советский спорт»