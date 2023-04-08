В «Ференцвароше» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова в «Динамо»

По данным журналиста Нобеля Арустамяна, московское «Динамо» рассматривает Станислава Черчесова на должность главного тренера.

В данный момент экс-наставник сборной России работает в венгерском «Ференцвароше». В клубе заверили, что специалист продолжит руководить командой, а информация о его уходе не соответствует действительности.

«Очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать. Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», – заявили в «Ференцвароше» порталу Sport24.ru.

Напомним, контракт Черчесова с «Ференцварошем» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что тренер также интересен «Трабзонспору».