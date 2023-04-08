Игорь Акинфеев: Мечтаю выиграть какой-то трофей. У меня уже нет пяти лет на достижение этой цели

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах на ближайшее время. В частности, он заявил, что мечтает выиграть еще один трофей с командой.

«В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но, как это будет выглядеть, зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», – добавил вратарь в беседе с клубной пресс-службой.

Акинфееву 37 лет. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 21 матч, пропустил 20 голов и оформил 8 «сухарей».