Чанов считает, что Сафонов готов к игре в европейском клубе

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов готов к выступлениям в европейской лиге. Об этом заявил бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов.

«Конечно, Сафонов созрел к переходу в другую команду, которая играет в еврокубках. К тому же, он уже выступает за сборную России и считается ведущим вратарем. Для того, чтобы шагать дальше, нужно пробовать себя на более серьезном уровне. Хочется увидеть Сафонова в Европе, это будет шаг вперед», – цитирует Чанова «РБ-Спорт».

Сафонову 24 года. Он выступает за первую команду «Краснодара» с января 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 20 матчей и пропустил 32 мяча. Также на его счету 6 «сухарей».