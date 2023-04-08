«Торпедо» обыграло «Факел» в матче РПЛ

Футболисты «Торпедо» нанесли поражение игрокам «Факела» в домашнем матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 34-й минуте, а его автором стал Илья Кухарчук, которому ассистировал Александр Рязанцев. Второй мяч в ворота соперника отправил Равиль Нетфуллин. Это случилось в компенсированное время ко второму тайму.

Несмотря на сегодняшнюю победу московский клуб остался на последней, 16-й позиции в РПЛ. В его активе 13 очков. У «Факела» – 17 очков и 14-я позиция.

15 апреля столичный клуб встретится со «Спартаком», а команда из Воронежа днем позже сыграет с «Ахматом».