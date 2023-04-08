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«Манчестер Юнайтед» дома победил «Эвертон» и вышел на третье место в АПЛ

Встреча прошла на «Олд Траффорде».
08 апреля 2023 16:21

«Манчестер Юнайтед» на своем поле оказался сильнее «Эвертона» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отличились Скотт Мактоминей (36-я минута) и Антони Марсьяль (71).

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 56 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Шона Дайча находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ноттингем Форест» (16 апреля), а «Эвертон» примет дома «Фулхэм» (15 апреля).

источник: «Советский спорт»
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