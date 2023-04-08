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Акинфеев – о попадании в 50 лучших вратарей в истории: В целом все равно, но все-таки приятно

Голкипер армейцев занял 47-ю строчку в списке лучших по версии IFFHS.
08 апреля 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о своем попадании в рейтинг 50 лучших вратарей в истории по футбола по версии IFFHS.

Отметим, что 37-летний россиянин занял 47-е место.

«Оценил множество комментариев об этой новости. Некоторые эксперты привели доводы по поводу того, хороший это рейтинг или нет. Лично мне довольно безразлично, но, с с другой стороны, приятно. Что-то добавить не могу. Я бы не расстроился, если бы моего имени не было в этом рейтинге», — приводит слова Акинфеева пресс-служба красно-синих.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего за армейцев он провел 729 матчей, пропустил 652 гола и отстоял 307 встреч на ноль.

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