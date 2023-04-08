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«Была проделана большая работа»: Клотет - о победе «Торпедо» над «Факелом»

Московский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:0.
08 апреля 2023 17:25

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет дал комментарий после победы своей команды над «Факелом» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше. Для нас это важнейшая домашняя победа», - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что несмотря на победу московский клуб остался на последней, 16-й позиции в РПЛ. В его активе 13 очков. У «Факела» – 17 очков и 14-я позиция.

15 апреля столичный клуб встретится со «Спартаком», а команда из Воронежа днем позже сыграет с «Ахматом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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