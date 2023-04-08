Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» на своем поле оказалась сильнее «Униона» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

В составе победителей отличились Дониэлл Мален (28-я минута) и Юссуфа Мукоко (79). Берлинцы ответили забитым мячом в исполнении Кевина Беренса (61).

Таким образом, команда Эдина Терзича с 56 очками находится на второй позиции турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Урса Фишера располагаются на третьей строчке, имея в своем активе 51 очко.