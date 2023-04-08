Ширер считает, что «Челси» под руководством Лэмпарда способен выиграть Лигу чемпионов 

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность временного главного тренера «Челси».

«В трудной ситуации это отличный шаг со стороны «Челси». Лэмпард может воспользоваться этим шансом и даже выиграть Лигу чемпионов с этой командой», – приводит слова Ширера BBC Sport.

Напомним, что на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» предстоит двухматчевое противостояние с «Реалом». В настоящий момент лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 30 матчей.